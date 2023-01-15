الاحتلال يقتل 20 طفلًا ويصيب 170 بغزة خلال 2022

أظهرت إحصائية حقوقية، نُشرت اليوم الأحد، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 20 طفلًا فلسطينيًّا من قطاع غزة خلال العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائية التي أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال تسبب بإصابة 170 طفلًا، خلال عدوانها المتكرر على القطاع، وعملياتها العسكرية وتوغلاتها قرب الحدود وغيرها من العدوان.

وأشارت الإحصائية، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 23 طفلًا خلال عام 2022، إما من خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، أو خلال عملهم في مهن مختلفة قرب الجدار.

وتَسبّب العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، في تضرر مدرستين، واستهداف 69 وحدة سكنية، يقطن فيها 322 مواطنًا، من بينهم 110 سيدة، و111 طفلًا.

وبشأن الحرمان من العلاج، أدت إجراءات الاحتلال واستمرار الحصار على القطاع إلى وفاة 3 أطفال بعد منعهم من الحصول على تصاريح للوصول لمستشفيات الضفة أو القدس والداخل.

وتلقَّى مركز الميزان، 300 شكوى متعلقة بالأطفال وحرمانهم من العلاج، مشيرًا إلى أنه سهَّل سفر 144 فيما لم يتمكن 15 من ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين