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الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها

15 يناير 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة استهداف عائلة عطون المقدسية، حيث تواصل استدعاء واعتقال أبنائها وملاحقتهم والتنكيل بهم.

ومددت سلطات الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الشقيقين دجانة ومحمد محمود عطون حتى يوم الأحد القادم، وهما من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأنّ محكمة الاحتلال في القدس مدّدت اليوم اعتقال (محمد محمود عطون 22عامًا) وشقيقه (دجانة محمود عطون17عامًا) ليوم الأربعاء بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، استدعت مخابرات الاحتلال شقيقهم الأكبر عز الدين عطون للتحقيق في المسكوبية .

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشقيقين عطون الثلاثاء الماضي، بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة صور باهر، ونقلتهما للتحقيق ومدّدت اعتقالهما مرات عديدة.

وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد وفرض الغرامات، بهدف فضّ المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الأسرى المقدسيين المحررين، عبر سلسلة من الإجراءات التسعفية التي تهدف للتضييق عليهم والنيل من إرادتهم.

وشهدت القدس في عام 2022 انتهاكات جمّة توزعت في مختلف المناطق، حيث استشهد 18 مقدسيًّا، واعتقلت قوات الاحتلال 2765  مقدسيًّا، كان من بينهم رجالٌ ونساء، ومسنون، وأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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