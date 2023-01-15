شباب رفح يواصل ملاحقة جاره الخدمات باجتياز الثوار والزوايدة يحقق أول انتصاراته

حافظ شباب رفح على فرصة استمراره في المنافسة على لقب الدوري بعد فوزه على شباب جباليا (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

ووفق ما أفاد به مراسل "فلسطين أون لاين"، فقد سجل هدفي شباب رفح، طارق أبو غنيمة، ومحمد أبو دان من ركلة جزاء، فيما سجل هدف جباليا، أدهم خطاب.

ورفع شباب رفح رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الشجاعية، فيما تجمَّد رصيد جباليا عند 23 نقطة في المركز الخامس.

شباب الزوايدة (1-0) غزة الرياضي

وأخيرًا حقق شباب الزوايدة فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب غزة الرياضي (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

سجل هدفي الزوايدة سامح عويضة، ليرفع الزوايدة رصيده إلى 8 نقاط وبقي في المركز الثاني عشر والأخير، فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند 12 نقطة في المركز العاشر.

دوري الدرجة الأولى

حقق بيت لاهيا انتصارًا مهمًّا على الأمل (1-0) سجله فضل أبو ريالة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

رفع بيت لاهيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الأمل في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

أهلي بيت حانون (1-1) المجمع الإسلامي

واحتكم أهلي بيت حانون والمجمع الإسلامي للتعادل (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

ورفع التعادل رصيد بيت حانون عند 28 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع المجمع رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر.

المصدر / فلسطين أون لاين