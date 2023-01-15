تفاصيل انتقال الأوكراني مودريك إلى تشيلسي

خضع الجناج الأوكراني ميخايلو مودريك (22 عامًا)، لاعب شاختار دونيتسك، للاختبار الطبي داخل نادي تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا للإعلان عن ضمه في صفقة تبلغ قيمتها نحو 100 مليون يورو، حيث كان اللاعب محل صراع قوي بين البلوز وأرسنال.

وأكد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، أن عقد مودريك مع تشيلسي سيمتد إلى 2030، وذلك بعدما قرر البلوز البحث عن جناح ينقذه من الأزمة الهجومية التي يعانيها في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبدأ الجمهور فعليًا في مهاجمة الإدارة الجديدة والمدرب غراهام بوتر، الذي حلَّ بديلًا عن الألماني توماس توخيل، في الوقت الذي بدأ يتبدد فيه حلم الصعود إلى دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

وذكرت تقارير صحفية أن صفقة مودريك ستكلف تشيلسي 70 مليون يورو مبلغًا ثابتًا بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمتغيرات حسب أداء اللاعب، في الوقت الذي انسحب فيه أرسنال من الصفقة بسبب المغالاة الكبيرة في ثمنها، فيما سيحصل اللاعب على نحو 200 ألف أسترليني في الأسبوع، حسب وسائل إعلام إنجليزية.

المصدر / وكالات