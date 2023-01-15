تصريح صحفي من وزارة المالية بغزة حول "الغاز المورد"

قالت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأحد: "نؤكد أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق، وأن سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز".

وأضافت في تصريح صحفي: "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله، وتسير حاليا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي".

وتابعت: "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، فإننا لن نقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي".

المصدر / فلسطين أون لاين