فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يغلق طرقا ترابية جنوب شرق طوباس

تصريح صحفي من وزارة المالية بغزة حول "الغاز المورد"

القيادي حماد: إعدام المواطن كحلة جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال

هرتسوغ: (إسرائيل) في نزاع عميق يمزقها

تاجر يكشف عن "السعر الحقيقي" لبيع الغاز في غزة

"حرية" يُدين جرائم القتل التي ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

جماهير رام الله تشيّع جثمان الشهيد أحمد كحلة

وظيفة شاغرة في جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية

موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 2023/1

"حماس": إعدام الشهيد "كحلة" إرهاب صهيوني وتصعيد خطير

تاجر يكشف عن "السعر الحقيقي" لبيع الغاز في غزة

15 يناير 2023 . الساعة 15:25 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أكدت محطة الأقصى للغاز بمدينة دير البلح (وسط قطاع غزة)، التزامها بتسعيرة تعبئة الغاز المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة.

وقال مدير المحطة سميح أبو جبة: "إن المحطة مستمرة في تعبئة أسطوانة الغاز بسعة 12 كيلو للموزع بسعر 63 شيقلاً وللمواطن بسعر 65 شيقلاً.

وأضاف أبو جبة، في تصريح خاص لوكالة "الرأي" أنه سيتم العمل بهذه التسعيرة حتى نهاية شهر فبراير القادم. 

وأشار إلى أن شركته غير ملزمة أخلاقياً بالقرارات الصادرة عن جمعية أصحاب محطات الوقود، مؤكداً على أن محطة الأقصى أخذت على عاتقها الوقوف إلى جانب المواطن وعدم استغلال حاجته، مؤكداً أن هامش الربح الخاص بالشركات مناسب ويمكن السعي لتخفيضه حال أحسنت الشركات إدارة حساباتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #غاز #أسعار بيع الغاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة