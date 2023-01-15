وظيفة شاغرة في جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية بغزة تعلن فيه عن حاجتها الى مهندس/ة مدني/ة بعقد مؤقت ودوام كامل حسب الشروط التالية:

الشروط المطلوبة:

- أن ي/تكون المتقدم/ة حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية كحد أدنى.

- أن ي/تكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الانشاءات والاشراف على المباني .

- أن ي/تجيد المتقدم/ة اللغة الانجليزية.

- يفضل أن ي/تكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات الدولية في مجال الاشراف على المباني.

- أن ي/تكون المتقدم/ة لديه/ا القدرة على كتابة التقارير والمتابعة والتقييم .

- أن لا ي/تكون المتقدم/ة بالطلب لديه/ا أي عمل حالي.

- أن ي/تكون المتقدم/ة على حسن سيرة وسلوك.

- أن ي/تكون المتقدم/ة قادر/ة على تحمل ضغط العمل.

- أن ي/تكون المتقدم/ة من سكان محافظة رفح .

- أن ي/تكون المتقدم/ة لديه/ا القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بمواعيد العمل والعمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل

- على من ي/تجد في نفسه/ا الكفاءة للتقدم للوظيفة المطلوبة تقديم طلب التوظيف والسيرة الذاتية في مقر الجمعية الرئيسي الكائن في غزه - انصار -بجوار الشؤون المدنية - عمارة الحشام

- مع العلم بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الاربعاء 18 يناير 2023