موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 2023/1

غزة/ محمد زقوت

يترقب العديد من المواطنين خلال الأيام القادمة، موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 1/2022م والممنوحة من اللجنة القطرية.

بعدما أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت عن تجديد المنحة القطرية للعام 2023، بنفس الآلية المتبعة سابقاً.

ويتمكن المواطنون من خلال رابط فحص المنحة القطرية الجديد لشهر يناير/2023م، معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية الجديدة والتي تصرف من خلال الأمم المتحدة والتي تُقدَّر قيمتها بالشيقل 310 شواقل عند الاستلام، وقد أتاحت اللجنة القطرية العديد من المراكز والمحال التجارية حتى يتمكن المستفيد من الحصول على المنحة الجديدة 100$ في العديد من مناطق قطاع غزة.

وتُقدّم اللجنة القطرية مع صندوق قطر للتنمية هذه المنحة لأكثر من 100 ألف معيل في قطاع غزة، لمساعدة المواطنين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 سنة.

ويستفيد من المنحة القطرية التي تُشرف على صرفها الأمم المتحدة في قطاع غزة، أسرٌ مُتعفّفة ومستورة.

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موعد صرف المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 1/2023

تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر يناير 2023 للمستفيدين بالقطاع، خلال الأيام القادمة والتي تتوافق من 20 إلى 25 من كل شهر.

رابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر يناير 2023

تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التكنولوجيا والاتصالات بغزة من خلال الاستعلام الحكومي بتفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100$ شهر 1-2023، خلال الأسبوع القادم من خلال هذه الصفحة المرفقة بالأسفل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 1/2023

بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$ شهر 12، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة المنشور من قبل وزارة الاتصالات.

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خطوات فحص المنحة القطرية الشهرية الجديد، على النحو التالي:

النقر فوق (اضغط هنا).

إدخال رقم الهوية.

إدخال تاريخ الميلاد.

حال الاستفادة من المنحة يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك توضّح آلية الصرف المسجّل في قائمة البرنامج الموحّد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

وأما في حال استثنائك من الاستفادة من المنحة القطرية تظهر لك هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية"

وكانت الجهات المختصة أوضحت شروط الاستفادة من المنحة القطرية واللازم توفرها في المواطنين ليستحقوا الحصول عليها، وهي كالتالي:

أولاً: يجب أن يكون مستحق المنحة حصل عليها أقل من 31 مرة.

ثانياً: يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها 31 مرة فما فوق، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 فقط.

ثالثاً: لن يتم إضافة أي أسماء جديدة إلى قائمة الدفعة الحالية.

رابعاً: يتم إيقاف المنحة القطرية عن المستفيدين المسافرين إلى الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين