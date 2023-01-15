وكيل وزارة الأوقاف يستقبل وفدًا من نقابة أطباء فلسطين

أكد وزير الأوقاف والشوؤن الدينية في قطاع غزة د. عبد الهادي الأغا أن الأطباء شريحة مهمة ومقدرة في المجتمع الفلسطيني، ولهم دور رائد في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل المراحل.

وأوضح خلال استقبال وفد من نقابة الأطباء اليوم، الأحد، أن الأطباء لهم اسهام كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأغا: "إن العلماء والدعاة لهم دور رائد في التوجيه والاصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهم مكانتهم المجتمعية المقدرة ودورهم في تعزيز صمود شعبنا ووحدته".

واتفق الأغا مع وفد نقابة الأطباء على معالجة أي تجاوز أو خطأ بشكل منهجي وفق الأصول، مشدداً على أن الجميع تحت طائلة القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين