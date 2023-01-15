فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": إعدامُ الشهيد "كحلة" إرهابٌ صهيونيٌّ وتصعيدٌ خطير

وكيل وزارة الأوقاف يستقبل وفدًا من نقابة أطباء فلسطين

الإعلان عن عدد وجنسيات ضحايا الطائرة النيبالية المنكوبة

الجهاد الإسلامي تدين تطبيع أذربيجان مع الاحتلال

حكم مشدد في غزة بحق "أخطر تجار المخدرات"

سمير أصلان.. الرصاصة التي اخترقت جسده طفلًا عادت لتقتله بعد 40 عامًا

الإعلان عن كاليفورنيا منطقة "كارثة كبرى"

كتلة التغيير والإصلاح: الشهيد صيام رجل دولة وأيقونة وطن

الأسرى والمحررين: الأسرى أتمُّوا جميع التحضيرات لمعركتهم المرتقبة

محمد الطرايرة.. هشّموا جبينه وسرقوا جثمانه و"قلْب" عائلته

بحثا القضايا المشتركة

وكيل وزارة الأوقاف يستقبل وفدًا من نقابة أطباء فلسطين

15 يناير 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
...
وكيل وزارة الأوقاف يستقبل وفداً من نقابة أطباء فلسطين

أكد وزير الأوقاف والشوؤن الدينية في قطاع غزة د. عبد الهادي الأغا أن الأطباء شريحة مهمة ومقدرة في المجتمع الفلسطيني، ولهم دور رائد في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل المراحل.

وأوضح خلال استقبال وفد من نقابة الأطباء اليوم، الأحد، أن الأطباء لهم اسهام كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأغا: "إن العلماء والدعاة لهم دور رائد في التوجيه والاصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهم مكانتهم المجتمعية المقدرة ودورهم في تعزيز صمود شعبنا ووحدته".

واتفق الأغا مع وفد نقابة الأطباء على معالجة أي تجاوز أو خطأ بشكل منهجي وفق الأصول، مشدداً على أن الجميع تحت طائلة القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #وزارة الأوقاف #نقابة الأطباء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة