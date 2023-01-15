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الإعلان عن عدد وجنسيات ضحايا الطائرة النيبالية المنكوبة

15 يناير 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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الإعلان عن عدد وجنسيات ضحايا الطائرة النيبالية المنكوبة

أفادت السلطات النيبالية بوجود 15 أجنبيا بين ركاب الطائرة التي تحطمت قرب مدينة بوخارا وسط البلاد صباح اليوم الأحد.

وحسب هيئة الطيران المدني النيبالية، فإنه كان بين الركاب 53 نيباليا، وخمسة هنود، وأربعة روس، وكوريان وإيرلندي وأسترالي وأرجنتيني وفرنسي.

وذكرت شركة "ييتي" المشغلة للرحلة أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 4 من أفراد الطاقم و68 راكبًا، بينهم 3 رضع و3 أطفال و62 بالغا.

وتحطمت طائرة من طراز ATR 72 ذات محرك مروحة توربينية، بين مطاري بوخارا القديم والجديد أثناء قيامها برحلة من العاصمة كاتماندو.

وأشارت تقارير أولية إلى مقتل جميع من كان على متن الطائرة.

وفتحت السلطات تحقيقا في أسباب الكارثة.

المصدر / وكالات
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