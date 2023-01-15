فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": إعدامُ الشهيد "كحلة" إرهابٌ صهيونيٌّ وتصعيدٌ خطير

وكيل وزارة الأوقاف يستقبل وفدًا من نقابة أطباء فلسطين

الإعلان عن عدد وجنسيات ضحايا الطائرة النيبالية المنكوبة

الجهاد الإسلامي تدين تطبيع أذربيجان مع الاحتلال

حكم مشدد في غزة بحق "أخطر تجار المخدرات"

سمير أصلان.. الرصاصة التي اخترقت جسده طفلًا عادت لتقتله بعد 40 عامًا

الإعلان عن كاليفورنيا منطقة "كارثة كبرى"

كتلة التغيير والإصلاح: الشهيد صيام رجل دولة وأيقونة وطن

الأسرى والمحررين: الأسرى أتمُّوا جميع التحضيرات لمعركتهم المرتقبة

محمد الطرايرة.. هشّموا جبينه وسرقوا جثمانه و"قلْب" عائلته

الجهاد الإسلامي تدين تطبيع أذربيجان مع الاحتلال

15 يناير 2023 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
...
الجهاد الإسلامي تدين تطبيع أذربيجان مع الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعيين سفير أذربيجاني لأول مرة لدى الأخيرة "والذي لا تتوقف عصابات جنوده عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتدنيس المسجد الأقصى المبارك".

وقالت حركة الجهاد في بيان لها، اليوم الأحد، إن "إقدام أي بلد إسلامي على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين الأولى، وإن التطبيع مع الكيان الصهيوني المعادي هو خذلان للشعب الفلسطيني وتشجيع للاحتلال الذي يمعن في انتهاكاته وعدوانه على القدس وسائر أرض فلسطين".

وجددت دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية برفض التطبيع والتصدي لكل محاولات اختراق عالمنا العربي والإسلامي تحت مظلة التطبيع الخياني.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الجهاد الإسلامي #أذربيجان #التطبيع #تطبيع أذربيجان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة