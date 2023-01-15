الجهاد الإسلامي تدين تطبيع أذربيجان مع الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعيين سفير أذربيجاني لأول مرة لدى الأخيرة "والذي لا تتوقف عصابات جنوده عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتدنيس المسجد الأقصى المبارك".

وقالت حركة الجهاد في بيان لها، اليوم الأحد، إن "إقدام أي بلد إسلامي على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين الأولى، وإن التطبيع مع الكيان الصهيوني المعادي هو خذلان للشعب الفلسطيني وتشجيع للاحتلال الذي يمعن في انتهاكاته وعدوانه على القدس وسائر أرض فلسطين".

وجددت دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية برفض التطبيع والتصدي لكل محاولات اختراق عالمنا العربي والإسلامي تحت مظلة التطبيع الخياني.

المصدر / فلسطين أون لاين