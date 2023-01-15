الإعلان عن كاليفورنيا منطقة "كارثة كبرى"

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر.

ووفق إدارة كاليفورنيا أدّت العواصف إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل وتسبّبت في حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.

وفي السياق قال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية.

وأضاف أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.























المصدر / وكالات