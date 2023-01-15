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محدث من مسافة صفر.. جنود الاحتلال يعدمون مواطنًا ويصيبون نجله بجراح

15 يناير 2023 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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استشهاد مواطن وإصابة نجله قرب سلواد شرق رام الله

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

ووفق مصادر محلية، فإن مواطنًا يبلغ من العمر (45 عامًا) ونجله أصيبا بالرصاص الحي على المدخل الغربي للبلدة، حيث نقل الأب المصاب على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وفي البداية وصفت إصابة المواطن بالخطيرة، ثم أُعلن عن استشهاده قبل قليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نجله المصاب.

ووفق شهود في المكان فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب المواطن بعد مشادّة كلامية، حيث قاموا بإنزاله عنوة من مركبته، ثم أطلقوا عليه الرصاص من مسافة صفر.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن اسم الشهيد وهو أحمد حسن كحلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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