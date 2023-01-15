تحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصًا في نيبال

تحطمت طائرة على متنها 72 شخصًا في نيبال، اليوم الأحد، على ما أعلن متحدث باسم شركة "ييتي" للطيران، مشيرًا إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك ناجون.

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم" مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق" مضيفا أن "الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".

وذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع التحطم. وتقع نيبال في منطقة الهيمالايا في آسيا.

وقال المسؤول إن الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر 72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية يتي وأقلعت من العاصمة كاتمندو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

المصدر / فرانس برس