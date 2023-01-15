الطقس: أجواء غائمة وأمطار محتملة على مختلف المناطق

تنبّأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًّا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويحتمل سقوط زخات متفرّقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الإثنين يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائم وبارداً حيث لا يطرأ تغيّر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرّقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين