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إصابة ثلاث نساء وطفلة في حادثة إطلاق نار في لندن

15 يناير 2023 . الساعة 01:23 بتوقيت القدس
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أعلنت الشرطة البريطانية، عن إصابة ثلاث نساء وطفلة تبلغ سبع سنوات في حادث إطلاق نار من سيارة مسرعة خلال جنازة في العاصمة لندن.

وقالت شرطة لندن في بيان، "وقع الحادث قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث".

كانت النساء الثلاث المصابات في الحادث قرب محطة قطار يوستون المزدحمة، وتبلغ أعمارهن 41 و48 و54 عامًا.

وأضافت الشرطة أن إحداهن تعاني من إصابات قد تكون خطيرة، وحالة الطفلة لم تتضح بعد.

وقال أحد شهود العيان لموقع "ماي لندن" الإخباري إن الرصاصات أطلقت بينما كان المشيعون الذين حضروا الجنازة المشتركة لأم وابنتها يشاهدون حمائم وهي تُطلق بعد المراسم.

المصدر / وكالات
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#لندن #الشرطة البريطانية #إطلاق نار في لندن

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