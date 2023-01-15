إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء السبت، خلال تواجدهما بالقرب من البوابة العسكرية المقامة على جدار الفصل العنصري في قرية حبلة جنوب قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب شابين من قرية عوريف جنوب نابلس، وأصابتهما في قدميهما، أثناء محاولتهما الدخول إلى الأراضي المحتلة عام48، ونقلا إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث وصفت إصابتهما بالمستقرة.

من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، مساء السبت، صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام مقابل المخيم، أطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين داخل المخيم، بزعم استهداف البرج بزجاجات حارقة، ما تسبب بحالة رعب لدى الأطفال، دون أن يُبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين