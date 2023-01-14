المرزوقي: الثورة المضادة في تونس فشلت والقوى الثورية تعود مجددًا

قال الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، إن الشعب التونسي خرج للاحتفال بانتصاره على نظام "بن علي"، ومظاهرات اليوم متفقة على أنها تريد نظامًا ديمقراطيًا وليس فرديًا، والثورة المضادة فشلت.

وعبر المرزوقي في تصريحات صحفية، عن خشيته من وصول رسالة الشعب التونسي إلى الدولة العميقة التي تستخدم قيس سعيد وتفهم أنه لا يمكن أن يواصل لأنه عنوان الفشل الاقتصادي وانهيار الدولة والانفجارات، وفق قوله.

وطالب المرزوقي، قيس سعيد بتقديم استقالته من الرئاسة، كما طالب القوى التي تدعمه بالتخيلي عنه قائلاً: إنه غير قادر على مواصلة هذه المهمة.

وأشار إلى أن قوى إقليمية ودولية عملت على إفشال الثورة التونسية، وأن مظاهرات ذكرى الثورة اليوم بينت توافقًا على رفض الانقلاب والعودة إلى دستور الثورة.

المصدر / وكالات