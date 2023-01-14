اعتراف تشافي قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن ريال مدريد يتمتع بـ "أفضلية" من "الناحية النفسية" في نهائي كأس السوبر الإسبانية غدًا الأحد؛ لأنه يمتلك "لاعبين يتمتعون بخبرة أكبر" في النهائيات، مشددا في الوقت ذاته على أن فريقه سيكون مطالبًا بإظهار "إرادته وطموحه" من أجل التتويج باللقب.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن المباراة: "الجانب النفسي أساسي، وهناك أفضلية لهم، لأن لديهم لاعبين أكثر خبرة، وخاضوا العديد من النهائيات، لكننا نريد حقًا الفوز بالبطولة، نحن نلعب على اللقب، ويجب أن نظهر أن رغبتنا وطموحنا كبيران".

وأضاف "لدينا العديد من اللاعبين الذين لم يفوزوا بالألقاب مع برشلونة؛ إنها فرصة هائلة لهم. أرى مدريد كما هو الحال دائمًا، خصمًا قويًا للغاية في جميع الجوانب، يملكون لاعبين قادرين على إحداث الفارق على الأجنحة وخط وسط قوي للغاية".

وتابع: "ريال مدريد لديه جينات تنافسية للغاية في النهائيات، وعلينا أن نكون بمستواه للفوز بكأس السوبر، نحن متحمسون؛ البطولة تعني الكثير بالنسبة لنا، بالإضافة إلى أنها مباراة كلاسيكو، سوف يعطينا التتويج الثقة لمواصلة العمل؛ بحصولك على لقب تحصل على مزيد من الثقة".

واستطرد مدرب البلوغرانا حديثه قائلًا: "الأولوية ليست لنفسي، الأولوية للنادي وللاعبين؛ النادي فوق أي شخص آخر. بصفتي المسؤول الأول، سأحاول التخطيط بالطريقة الأفضل لتحقيق ذلك. سواء أفزنا أم خسرنا، سنواصل المنافسة على الفوز ببقية الألقاب. ما يجعلنا متحمسين بشكل خاص أنها مباراة كلاسيكو، الأمر يعني الكثير بالنسبة لمشجعي برشلونة".