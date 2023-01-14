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حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ميسي

14 يناير 2023 . الساعة 22:36 بتوقيت القدس
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حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ميسي

كشف خبير كرة القدم الإسباني، جيليم بالاغ، عن حقيقة تقديم الهلال السعودي عرضًا مغريًا إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدثت تقارير صحفية عالمية عن تقديم فريق الهلال عرضًا مغريًا إلى ميسي، بقصد الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي 2022-23، وقد تحدثت تقارير صحفية عن دخول الطرفين بمفاوضات لتجديد العقد.

وقال بالاغ لشبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية: "لم يكن هناك عرض من الهلال، وسينظم باريس سان جيرمان وميسي اجتماعًا في الأسابيع القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي ستُبقيه في باريس".

وختم بالاغ حديثه: "ميسي مصمم على الفوز بألقاب جديدة في أوروبا، وهو يرغب في البقاء في أوروبا، ولديه أهداف كثيرة في الفترة المقبلة في القارة الأوروبية".

المصدر / وكالات
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#ميسي #باريس سان جرمان #الهلال السعودي

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