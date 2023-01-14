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هلال القدس يستعيد توازنه في دوري المحترفين بفوزه على بلاطة

14 يناير 2023 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

استعاد هلال القدس توازنه في منافسات دوري "ooredoo" للمحترفين، بعد فوزه الثمين على مركز بلاطة في ختام مباريات الجولة الـ13، وعاد ثقافي طولكرم بالفوز من أمام السموع.

نجح هلال القدس في تدارك خسارته الأخيرة من المكبر، بفوزه الثمين على بلاطة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المثير الذي جرى بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية.

فوز الهلال جعل الفريق ينفرد مجددا بصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، مستفيدا من التعادلات التي فرضت نفسها على مباريات الفرق المنافسة له في هذه الجولة، وتجمد رصيد بلاطة عند 22 نقطة في المركز الخامس.

فرصة التقدم أتيحت أمام بلاطة من ركلة جزاء فشل أحمد قطميش في ترجمتها لهدف، قبل أن يتمكن رشيد شواهنة من التقدم بهدف أول لهلال القدس (49)، لكن نمر واصف عدل النتيجة للجدعان في الدقيقة (71)، ليخطف بعدها محمد مراعبة هدف الفوز للهلال (79).

وتمكن ثقافي طولكرم من العودة بالفوز من أمام مضيفه السموع، بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ستاد دورا.

الثقافي رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس متأخرا بفارق الأهداف عن بلاطة، وتجمد رصيد السموع عند 8 نقاط في المركز العاشر.

سجل أهداف العنابي كلا من عبد الله الطبال (16) وحمزة عيسى (39) وعامر برابرة (90+2)، وسجل للسموع خضر الحاج من ركلة جزاء (84).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رياضة #هلال القدس #دوري المحترفين #بلاطة

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