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11 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

14 يناير 2023 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، اليوم السبت، لتسجل 11 عملًا مقاومًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع وعمليتي تصدٍ للمستوطنين، واندلاع 7 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في كل من الطور بمدينة القدس المحتلة، وحاجز بيت إيل في رام الله وعزون بقلقيلية.

وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي في جبع، كما اندلعت مواجهات فيها وفجّروا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

وشهدت يطا بالخليل عمليات إلقاء حجارة وتصدٍ للمستوطنين، فيما اندلعت مواجهات في باب الزاوية وبيت أمّر حيث تصدّى الشبان للمستوطنين وألقوا الحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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