آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة "نتنياهو"

تظاهر آلاف المستوطنين، مساء اليوم السبت، في (تل أبيب) والقدس وحيفا، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو".

ووصل آلاف المستوطنين إلى ساحة "هبيما" في (تل أبيب) حيث المظاهرة المركزية احتجاجًا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء في حكومة الاحتلال "ياريف ليفين" التي يرى فيها المعارضون لحكومة الاحتلال خطوة نحو تدمير "الديموقراطية الإسرائيلية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما لا يقل عن 50 ألف مستوطن تظاهروا في (تل أبيب)، وحوالي 2000 في حيفا، وحوالي 1500 أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة، والمئات أمام منزل ليفين في مستوطنة "موديعين".

واستبقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي انطلاق المظاهرات وأغلقت عدة شوارع في (تل أبيب) أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.

المصدر / فلسطين أون لاين