إطلاق حملة لضبط استخدام المركبات الحكومية بغزة

أطلقت وزارة النقل والمواصلات بغزة، حملة لضبط استخدام المركبات الحكومية في جميع المحافظات وذلك من أجل سلامة استخدامها لخدمة العمل الحكومي.

وأكد وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ أن الحملة تأتي بناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي والتي شددت على ضرورة ضبط المركبات الإدارية التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل المحافظة عليها، ولعدم استخدامها بشكل شخصي خارج ساعات الدوام الرسمية.

وأوضح أن هذه المركبات تحت تصرف الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية لخدمة العمل وتسهيل القيام به على أكمل وجه ولا يجوز استخدامها خارج هذا الإطار.

وقال أبو شرخ: "إن حملة ضبط المركبات الحكومية جاءت ضمن اهتمام لجنة متابعة العمل الحكومي في سبيل تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين في قطاع غزة".

بدوره، أكد رئيس قطاع سلطة الترخيص معين قويدر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وشرطة المرور والشرطة العسكرية لمتابعة هذا الملف على أن ترفع تقريرها الدوري إلى وكيل الوزارة.

وناشد قويدر جميع المؤسسات الحكومية العمل على ضمان الاستخدام القانوني السليم للمركبات والالتزام بالتعليمات الصادرة من وحدة النقل الحكومي من أجل تسخير المركبات لصالح العمل الحكومي فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين