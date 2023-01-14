"أبو رعد خازم" يوجه رسالة لشعبنا بعد تماثله للشفاء.. ماذا قال؟

بعث المناضل فتحي خازم "أبو رعد"، والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن رسالة إلى شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وخضع خازم على مدار الأيام الماضية إلى علاج مكثف في مستشفيات رام الله في الضفة الغربية، بعدما ساءت حالته الصحية.

وشدد خازم الذي ظهر في مقطع فيديو، على أن "العزائم لن تضعف ولكن الأجساد تضعف وتلك سنة الله في أرضه".

وأوضح أنه خرج من المستشفى بعد تلقيه علاجًا لالتهاب الرئة والمعدة وإجراء عملية زراعة شبكيات في القلب، وإجراء تحاليل عديدة جزء منها تم إرساله إلى الأردن.

وقال: "أتماثل اليوم للشفاء بفضل الله تعالى ثم بفضل دعائكم يا أبناء شعبي وحبكم لي الذي أنساني لوعة فراق الأحبة وخفف عني ألم المرض".

وتابع: "ليس غريبا على شعبنا العظيم عطائه وتضحياته، كل الحب لكم شعبنا الصابر المرابط في كل بقعة من أرض الوطن وفي الشتات"، مضيفا: "لن تضعف العزائم ولكن تضعف الأجساد وتلك سنة الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".

المناضل فتحي خازم يوجه رسالة للشعب الفلسطيني عقب تماثله للشفاء pic.twitter.com/Qu4xruEImI — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 14, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين