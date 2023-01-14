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فصائل المقاومة تنعى شهداء جنين

14 يناير 2023 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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جماهير غفيرة تشيع جثامين شهداء جنين

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدي عملية الاغتيال الجبانة في جنين، أمجد عدنان خليلية (23 عاماً)، وعز الدين باسم حمامرة (24 عاماً)، والشهيد يزن سامر الجعبري (19 عاماً) الذي ارتقى متأثراً بإصابته قبل أيام.

وأكدت الفصائل في بيان، أن "عملية الاغتيال الجبانة في جنين لن تثني عزيمة مقاومينا الأبطال عن الاستمرار في مسيرة المقاومة والثأر لدماء الشهداء، وسيبقى مقاومونا الأبطال عنواناً لديمومة الثورة على امتداد ضفتنا الباسلة".

وقالت: "نقول للاحتلال وحكومته المتطرفة العنصرية إن دحركم عن أرضنا المحتلة ومقدساتنا وأقصانا هو مصيركم المحتوم بإذن الله".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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