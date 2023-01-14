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مبادرة جزائرية لاستضافة الرياضة الفلسطينية

14 يناير 2023 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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قدم وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، السبت، مبادرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لاستضافة بلاده الفعاليات الرياضية الفلسطينية على ملاعب الجزائر، واعتبارها ملاعب بيتية للفرق الرياضية الفلسطينية.

وأكد سبقاق خلال استقباله وفدًا من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن فلسطين ستبقى حاضرة وأولوية في وجدان الجزائريين قيادة وشعبًا وحكومة.

وشدد على استمرار التعاون المشترك على الصعيدين الرياضي والشبابي ما بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن الجزائر ستسخر كافة امكانياتها في سبيل دعم وتطوير الرياضة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #كرة القدم #الجزائر #الرياضة

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