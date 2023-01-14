"صالح" يعلن عن إزالة نادي الشاطئ بغزة ضمن مشروع "عنق الزجاجة"

كشف رئيس مشروع "عنق الزجاجة" التطويري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة م.ماجد صالح، أنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء بإزالة نادي الشاطئ.

وأشار صالح في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أنه تم اعتماد قرار البدء بتوسعة الشارع، مؤكداً أن اللجنة الخاصة بالمشروع تعمل بتكليف ومتابعة من رئاسة العمل الحكومي بغزة.

وقال: "يوجد اكتظاظ مروري كبير في المكان المعروف للجميع على الساحل"، مشدداً على أن التقديرات المالية الحالية للتعويضات هي تقديرات صحيحة.

وأضاف "لكن دعونا أن نكون صريحين هناك بعض الذكريات التي يصعب تعويضها، ونؤكد أننا مع المواطنين وهم على رؤوسنا".

وأكد أن بعض المواطنين اعترضوا على حساب مساحة ما، حيث تمت مراجعة الأمر واعتماد رقم جديد دون أي مانع، مبيناً أن بعض المواطنين رفضوا التعويض وتمت مطالبتهم بتغليب المصلحة العامة.

وشدد على أن عملية إزالة نادي الشاطئ ستبدأ خلال الأسبوع القادم، وأن الأمور تسير في الاتجاه السليم والمشروع يسير بشكل جيد.

المصدر / فلسطين أون لاين