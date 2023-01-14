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الاحتلال ينشر تعزيزات كبيرة استعدادًا لمظاهرات ضد حكومة "نتنياهو"

14 يناير 2023 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
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نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت، تعزيزات كبيرة استعداداً للمظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة "نتنياهو"، المتوقع تنظيمها مساء اليوم في (تل أبيب).

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قالت إن حالة من التوتر تسود (تل أبيب)، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، مساء اليوم احتجاجا على قانون "ليفين" الذي يرى فيه المعارضون لحكومة الاحتلال خطوة نحو تدمير "الديموقراطية الإسرائيلية".

وقال مسؤولون في شرطة الاحتلال، إنه رغم ما نشر يوم الخميس الماضي فإنه لا توجد معلومات استخبارية عن استعداد المتظاهرين لمهاجمة عناصر الشرطة خلال التظاهرة.

وفي وقت سابق، حذّر وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس من أمر خطير على كيان الاحتلال، مؤكدًا أنه سيشارك في مظاهرة ضخمة ستجري في (تل أبيب).

وقال غانتس: "سأشارك مساء السبت في المظاهرة الضخمة التي ستجري في ساحة هبيما في (تل أبيب)، وإن نوايا نتنياهو بالانقلاب على سيادة الشرطة، وانتهاك أبسط القيم ورفض التفاوض على اتفاقات واسعة أمر خطير على (إسرائيل).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حكومة نتنياهو #احتجاجات #بيني غانتس #الاحتلال الإسرائيلي #كيان الاحتلال

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