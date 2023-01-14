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المرور بغزة تنفذ 4608 محاضرات توعوية خلال 2022

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المرور بغزة تنفذ 4608 محاضرات توعوية خلال 2022

14 يناير 2023 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
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نفذ معهد التدريب والإرشاد المروري التابع لإدارة شرطة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة 4 آلاف و608 محاضرات توعوية خلال العام الماضي 2022.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المعهد أن قسم الإرشاد نفذ 4356 محاضرة توعوية خلال العام الماضي، استفاد منها 168 ألف و542 متدربًا.

وأشار التقرير إلى أن محاضرات قسم الإرشاد شملت 253 مدرسة، و212 روضة أطفال، و67 مسجدًا، و28 مخيمًا صيفيًا، و305 مواقف للسيارات، وذلك في جميع محافظات القطاع.

 من جهته، نظم قسم التدريب في المعهد 252 محاضرة توعوية حول رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وحسب تقرير المعهد فإن 1534 متدربًا استفادوا من هذه المحاضرات، بواقع 42 دورة تدريبية، امتدت على مدار 687 ساعة تدريبية.

وأوضح معهد الإرشاد المروري أن الدورات التدريبية استهدفت جميع فئات المجتمع في محافظات قطاع غزة الخمسة.

ولفت أن الأنشطة والمحاضرات التوعوية تأتي ضمن خطة وضعها المعهد بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تخللها محاضرات نظرية، وتطبيق عملي للمستفيدين.

ونوه إلى أن الأنشطة تأتي في إطار زيادة نشر الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية أثناء عبور الطرق للحد من الحوادث والآثار المترتبة عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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