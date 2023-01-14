"بركة" يدعو لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

دعا رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل المحتل محمد بركة، إلى ضرورة ضمان قدرة شعبنا على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وقال بركة في كلمته خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوطني العام لحركة المبادرة الوطنية: "مررنا بتجربة مريرة خلال السنتين الماضيتين؛ لكننا مصرون على أن الوحدة هي طريقنا مع القوى التي تتمسك بالثوابت، وليست تلك التي تخلّت عنها".

وأشار إلى أن الانقسام جرى على خلفية السلطة وحكومتها وعملها، "ولا يمكن معالجة الانقسام إلاّ من النقطة التي تسببت به"، داعيًا لبرنامج وطني مشترك يعزز الثوابت الفلسطينية.



المصدر / فلسطين أون لاين