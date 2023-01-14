60 ألف حالة وفاة بـ"كورونا" في الصين منذ ديسمبر

أعلنت جمهورية الصين، اليوم السبت، تسجيل نحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ أوائل ديسمبر/كانون أول الماضي، وسط انتقادات لوقف نشر الحكومة بيانات حول حالة الوباء.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان صحفي، أن "الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا أودت بحياة 59 ألفا و938 خلال الفترة الممتدة بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري"، حسب صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية.

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وهذه هي المرة الأولى التي تكشف الصين عن عدد الوفيات منذ تفشي المرض الأخير في البلاد.

وكان متوسط عمر الأشخاص الذين فقدوا حياتهم 80 عامًا، حسب البيانات الجديدة. حيث شملت الحصيلة 5 آلاف و503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كورونا و54 ألفا و435 وفاة ناجمة عن أمراض أخرى مرتبطة بكوورنا.

وأوضحت اللجنة أن "هذه الوفيات تم تسجيلها في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم"، موضحة أن عدد المرضى ذوي الحالات الصحية الحرجة وصل أيضا إلى 128 ألفا في 5 يناير، وأن هذا الرقم انخفض، في 12 يناير، إلى 105 آلاف حالة حرجة.



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وتكافح الصين تفشي كورونا على مستوى البلاد بعد تخفيف التدابير الخاصة بمكافحة الفيروس، وإلغاء العمل بسياسة "صفر كورونا" التي كانت تفرض قيودا مشددة وتضع ضوابط على التجمعات، وتلزم الحجر الصحيـ إذ سمحت الصين بالسفر الدولي الكامل اعتبارًا من الأحد الماضي.

واعتباراً من 25 ديسمبر الماضي، قررت لجنة الصحة الوطنية الصينية التوقف عن نشر بيانات حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية للبلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين