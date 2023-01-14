خطة تشافي لايفاف فينسيوس في نهائي السوبر الإسباني

وضع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، خطة لإيقاف البرازيلي فينيسيوس جونيور، الجناح الأيسر لنادي ريال مدريد، في مباراة كأس السوبر الإسبانية غدا الأحد في الرياض.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشافي يفكر في الدفع بقلب دفاع في مركز الظهير الأيمن، لغلق الطريق على فينيسيوس، حيث يفاضل بين الأوروغوياني رونالد أراوخو والفرنسي غول كوندي للقيام بهذه المهمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المتوقع أن يكون سيرجي روبرتو، الظهير الأيمن للفريق، هو المكلف بغلق المساحة أمام فينيسيوس، كما حدث في مباراة ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية، والتي انتهت لصالح البلوغرانا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما، فيما لن يكون هيكتور بيليرين مرشحًا هو الآخر للعب أساسيًا.

واعتاد تشافي الدفع بأراوخو لمراقبة فينيسيوس خلال المباريات السابقة التي خاضها في الكلاسيكو، ولكن مع غياب قلب الدفاع الأوروغوياني الذي ابتعد في الفترة الماضية عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابة، وجد النادي الكتالوني صعوبة في الحد من خطورة نجم السامبا.

ويدخل كل من ريال مدريد وبرشلونة مباراة السوبر في ظروف مشابهة، حيث بلغ كل منهما المباراة بعد لعب الوقتين الأصلي والإضافي، ثم الذهاب إلى ركلات الترجيح، التي مالت لمصلحتهما على حساب فالنسيا وريال بيتيس على الترتيب.

المصدر / وكالات