المعارضة التونسية تحتج في الذكرى 12 للثورة وسط انتشار أمني كثيف

شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، تحركات ومسيرات احتجاجية، نظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ12 للثورة في تونس.

ونظمت الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الوطنية وقفات احتجاجية بمناطق مختلفة من العاصمة تونس، لإحياء الذكرى12 للثورة التونسية، وللدفاع عن الحقوق والحريات وفقا للشعارات المرفوعة.

وأضافت:" إن الوقفات الاحتجاجية شهدت وقوع مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن، وسط انتشار أمني كثيف".

وبحسب موقع "تونس الرقمية"، انطلقت مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات وهتافات "مناوئة لسعيد ومنددة بانقلابه على الدستور وانفراده بكل السلطات".

كما شدد المحتجون على أن "سياسة قيس سعيد أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من أزمات متعددة مبينة أن الحل الوحيد لإنقاذ تونس هو سحب البساط من تحت قدمي سعيد وعزله ومحاسبته على التجاوزات الخطيرة التي قام بها منذ 25 جويلية" وفق تعبيرهم.

المصدر / وكالات