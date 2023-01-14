هل يريد يونايتد الانتقام في ديربي مانشستر؟.. تين هاغ يجيب

أقرّ المدرب الهولندي، إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بأنّ فريقه استفاد وتطور بعد الهزيمة في الدور الأول من مانشستر سيتي (6-3) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أنّ الدروس المُستفادة من تلك الخسارة جعلته "الشياطين الحمر" في وضع جيد قبل مواجهة الديربي.

ويستقبل مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

وقال تين هاغ في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "لقد قلت بصراحة، أنّ هذه النتيجة (6-3) كانت درسًا ونحن تعلمنا الدرس، ومُنذ ذلك الحين، أحرزنا تقدمًا هائلاً، علينا أن نواصل هذا التقدم".

وبسؤاله عما إذا كان لديه رغبة للانتقام في مواجهة السبت، أوضح: "يتعلق الأمر دائمًا بكيفية الرد، وعليك أن تقدم أداء أفضل، وكمدير فني، عليك أنّ تمر بخطوات معينة، أنت بحاجة إلى رؤية واضحة، تحتاج إلى فلسفة واضحة، تحتاج إلى نقطة واضحة حيث تريد أن تذهب في اتجاه ثم يتعلق الأمر بالتطور".

وأكد: "الآن لم يعد الأمر يتعلق بهذه المباراة، إنه يتعلق بالمستقبل، الخسارة أصبحت من الماضي، وبالطبع لا يمكنك تغييره، لكن يمكنك تغيير المستقبل.. نحن نتطلع إلى ذلك، وهذا أحد الأشياء المتعلقة بنهجنا وسلوكنا العقلي، لذلك علينا أنّ نتحلى بالشجاعة وعلينا أنّ نتصرف بإيمان ونلعب بأسلوب لعبنا المعتاد".

وختم تصريحاته بالحديث عن إقصاء مانشستر سيتي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الخسارة من ساوثهامبتون قائلًا: "بالطبع لاحظنا أنهم تعرضوا لانتكاسة، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا، وأن نلعب أفضل مباراة لنا".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

المصدر / وكالات