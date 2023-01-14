"الأوقاف" تشرع بتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من السعودية

شرعت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اليوم السبت، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي قصير بمحافظة خان يونس، أن التوزيع سيكون لنحو 35 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في قطاع غزة، عبر لجان الزكاة المنتشرة على مستوى محافظات غزة، التابعة لها، ضمن الآلية التي أعدتها إدارة الزكاة.

ونوهت إلى أن قافلة اللحوم التي استلمتها تضم 12 ألف ذبيحة مغلفة في (3960) كرتونة، حيث خضعت للفحص المخبري، من قبل وزارة الصحة والاقتصاد الوطني والتي أثبت أن اللحوم مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وثمنت الأوقاف الدور الكبير للمملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير وإدارة المشروع وإدارة البنك الإسلامي للتنمية على جهودهم الكبيرة في هذا المشروع.

وأكدت الأوقاف حرصها على القيام بواجبها الانساني في خدمة شعبنا والتخفيف من معاناته واغاثة الملهوف، داعيةً المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والدول وكافة العالم الى تقديم المساعدة لقطاع غزة والعمل على رفع الحصار وتخفيف المعاناة.





















المصدر / فلسطين أون لاين