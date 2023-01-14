وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

يعلن مطعم إيطاليانو عن حاجته لموظفين في الوظائف التالية:

موظف استقبال مكالمات / تسليم طلبات

الشروط المطلوبة للوظيفة

- لديه خبرة في مجال استقبال المكالمات والطلبات والتسليم والتعامل مع الزبائن.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.

مساعد شيف

الشروط المطلوبة للتوظيف

• لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تجهيز الوجبات الغربية والسندوشات.

• أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

• القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ وجودة العمل.

• العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.

طريقة التسجيل

للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على جوال رقم : (0566220110) من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 5:00 مساءً

أخر موعد لتقديم الطلبات هو 22.01.2023



