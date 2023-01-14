وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

يعلن مطعم إيطاليانو عن حاجته لموظفين في الوظائف التالية:
موظف استقبال مكالمات / تسليم طلبات
الشروط المطلوبة للوظيفة
- لديه خبرة في مجال استقبال المكالمات والطلبات والتسليم والتعامل مع الزبائن.
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.
- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.
- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.
مساعد شيف
الشروط المطلوبة للتوظيف
• لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تجهيز الوجبات الغربية والسندوشات.
• أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
• ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.
• القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ وجودة العمل.
• العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.
طريقة التسجيل
للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على جوال رقم : (0566220110) من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 5:00 مساءً
أخر موعد لتقديم الطلبات هو 22.01.2023