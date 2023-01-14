فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأوقاف" تشرع بتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من السعودية

التشريعي ينعى شهداء جنين ويستنكر الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

مرور غزة تصدر تنويهًا هامًا حول إعفاءات المخالفات المرورية

"السلطة" تواصل اعتقالاتها السياسية عبر استدعاء أسيراً محرراً من الخليل

انتقادات لقرار عراقي جديد يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين

وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

"حماس" تنعى المرابط المقدسي محمد السلايمة أحد روّاد وحماة "الأقصى"

كم مطاردًا للاحتلال معتقلًا في سجون السلطة؟

بلدية خان يونس ترعى مشروعًا لتشغيل النساء

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة والاستثمار

وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

14 يناير 2023 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

يعلن مطعم إيطاليانو عن حاجته لموظفين في الوظائف التالية:

موظف استقبال مكالمات / تسليم طلبات

الشروط المطلوبة للوظيفة

- لديه خبرة في مجال استقبال المكالمات والطلبات والتسليم والتعامل مع الزبائن.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.

مساعد شيف

الشروط المطلوبة للتوظيف

• لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تجهيز الوجبات الغربية والسندوشات.

• أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

• القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ وجودة العمل.

• العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.

طريقة التسجيل

للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على جوال رقم : (0566220110) من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 5:00 مساءً

أخر موعد لتقديم الطلبات هو 22.01.2023

 

322962439_5769394413098274_5215922767416066666_n.png
 

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #وظائف شاغرة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة