مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة والاستثمار

إعلان صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات للعمل بالشركة

مؤهلات الوظيفة:

1. حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم.

2. حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

3. أن لا يزد عمر المتقدم عن (35) سنة.

4. حسن المظهر واللباقة في التعامل مع الجمهور.

5. يفضل من لديه خبرة سابقة في مجال التسويق والمبيعات.

6. يفضل أن يكون من سكان غزة أو شمال غزة.

7. الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل :

- على المعنيين ومن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على العمل تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 18/01/2023م