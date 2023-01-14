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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة والاستثمار

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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة والاستثمار

14 يناير 2023 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات للعمل بالشركة

مؤهلات الوظيفة:

1. حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم.

2. حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

3. أن لا يزد عمر المتقدم عن (35) سنة.

4. حسن المظهر واللباقة في التعامل مع الجمهور.

5. يفضل من لديه خبرة سابقة في مجال التسويق والمبيعات.

6. يفضل أن يكون من سكان غزة أو شمال غزة.

7. الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل :

- على المعنيين ومن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على العمل تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني من خلال الضغط  ( هنا )

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 18/01/2023م

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