أسير من جنين يدخل عامه الـ(21) في سجون الاحتلال

دخل الأسير معمر أسعد عبد الله صبَّاح، من جنين شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر حقوقية بأن الأسير صبَّاح معتقل منذ العام 2003، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 23 سنة.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن والد الأسير صباح تُوفي، وهو في الأسر، وسلطات الاحتلال حرمته من وداعه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبّد، إضافة إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين