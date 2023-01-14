فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسير من جنين يدخل عامه الـ(21) في سجون الاحتلال

منتدى الإعلاميين يدين حملة اللوبي الصهيوني بهولندا ضد مقدّمة برامج إعلامية

مركز فلسطين: 41 أسيرًا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال

طائرة هندية تغادر لوجهتها وتنسى ركابها في المطار

كم مطاردًا للاحتلال معتقلًا في سجون السلطة؟

بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

"حماس" تزفّ شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة

إيران تعدم مسؤولاً سابقًا بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا"

مجموعة من الوظائف الشاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

الداخلية: 11597 مغادراً و11920 وافداً عبر حاجز بيت حانون

منتدى الإعلاميين يدين حملة اللوبي الصهيوني بهولندا ضد مقدّمة برامج إعلامية

14 يناير 2023 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
...
مقدمة البرامج الإعلامية نتاشا قيبس

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة اللوبي الصهيوني في هولندا ضد مذيعة ومقدّمة البرامج الإعلامية نتاشا قيبس لوصفها كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري.

وقال المنتدى في بيان له، اليوم السبت، إن ملاحقة المذيعة قيبس قانونياً وسط دعوات أخرى لمواصلة استهدافها والتحريض عليها، أمر يعكس مدى الإرهاب الفكري والمعنوي الذي يمارسه اللوبي الصهيوني ضد كل الأصوات المؤيّدة للحق الفلسطيني والمندّدة بالإجرام الإسرائيلي الذي تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

اقرأ أيضا: دويتشه فيله الألمانية تشترط على موظفيها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي

وعبّر عن تضامنه التام والكامل معها، ورفضه المطلق لحملة اللوبي الصهيوني الممنهجة ضد وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء الذين عبّروا عن رفضهم لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة مواصلة فضح وتعرية الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح الحرمات ويدنّس المقدّسات ويسفك الدماء صباح مساء.

ودعا منتدى الإعلاميين الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمساندة الإعلامية قيبس في وجه حملة اللوبي الصهيوني، وعدم السماح بحال من الأحوال بقمع حرية الرأي والتعبير أو التضييق على عمل وسائل الإعلام بذرائع واهية، فضلاً عن ضرورة ملاحقة اللوبي الصهيوني في المحافل القانونية والدولية لممارسته الإرهاب الفكري والمعنوي ضد الإعلامية غيبس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#منتدى الإعلاميين #اللوبي الصهيوني #مقدمة برامج هولندية #نتاشا قيبس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة