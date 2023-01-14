منتدى الإعلاميين يدين حملة اللوبي الصهيوني بهولندا ضد مقدّمة برامج إعلامية

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة اللوبي الصهيوني في هولندا ضد مذيعة ومقدّمة البرامج الإعلامية نتاشا قيبس لوصفها كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري.

وقال المنتدى في بيان له، اليوم السبت، إن ملاحقة المذيعة قيبس قانونياً وسط دعوات أخرى لمواصلة استهدافها والتحريض عليها، أمر يعكس مدى الإرهاب الفكري والمعنوي الذي يمارسه اللوبي الصهيوني ضد كل الأصوات المؤيّدة للحق الفلسطيني والمندّدة بالإجرام الإسرائيلي الذي تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

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وعبّر عن تضامنه التام والكامل معها، ورفضه المطلق لحملة اللوبي الصهيوني الممنهجة ضد وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء الذين عبّروا عن رفضهم لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة مواصلة فضح وتعرية الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح الحرمات ويدنّس المقدّسات ويسفك الدماء صباح مساء.

ودعا منتدى الإعلاميين الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمساندة الإعلامية قيبس في وجه حملة اللوبي الصهيوني، وعدم السماح بحال من الأحوال بقمع حرية الرأي والتعبير أو التضييق على عمل وسائل الإعلام بذرائع واهية، فضلاً عن ضرورة ملاحقة اللوبي الصهيوني في المحافل القانونية والدولية لممارسته الإرهاب الفكري والمعنوي ضد الإعلامية غيبس.

المصدر / فلسطين أون لاين