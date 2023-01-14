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طائرة هندية تغادر لوجهتها وتنسى ركابها في المطار

14 يناير 2023 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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في حادثة غريبة، غادرت طائرة من مطار بنجالور الهندي متجهة إلى نيودلهي، دون أن تنتظر 55 راكباً كانوا على متن حافلة عند مدرج الطائرات.

من جانبها، طلبت هيئة تنظيم الطيران في الهند من شركة طيران محلية، أن تقدم لها تقريراً بشأن كيفية نسيان الركاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت محطة «نيودلهي تي في» الإخبارية، أن هناك نحو 55 راكباً تقطعت بهم السبل في الحافلة في وقت مبكر من صباح الإثنين، حيث غادرت طائرتهم من طراز «جي8 - 116» بسبب سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.

وكانت البطاقات الخاصة بصعود الركاب إلى الطائرة بحوزتهم، وكذلك بطاقات نقل أمتعتهم التي تم نقلها على متن رحلة الطيران الأصلية، بينما لم يغادر الركاب.

من ناحية أخرى، أكد متحدث باسم الشركة أن التحقيق جارٍ بشأن الواقعة.

وقال:" إن هناك 53 راكباً تم نقلهم على رحلة طيران لاحقة، خاصة بشركة طيران مختلفة، في حين اختار اثنان من الركاب استرداد قيمة الرحلة.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أنه تم استضافة الركاب على متن رحلة طيران أخرى إلى دلهي بعد مرور نحو 4 ساعات.

المصدر / وكالات
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#الهند #شركات طيران #نيودلهي

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