بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد الموافق 15 يناير.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/2) اضغط هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وتسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين