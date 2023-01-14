فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسير من جنين يدخل عامه الـ(21) في سجون الاحتلال

منتدى الإعلاميين يدين حملة اللوبي الصهيوني بهولندا ضد مقدّمة برامج إعلامية

مركز فلسطين: 41 أسيرًا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال

طائرة هندية تغادر لوجهتها وتنسى ركابها في المطار

كم مطاردًا للاحتلال معتقلًا في سجون السلطة؟

بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

"حماس" تزفّ شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة

إيران تعدم مسؤولاً سابقًا بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا"

مجموعة من الوظائف الشاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

الداخلية: 11597 مغادراً و11920 وافداً عبر حاجز بيت حانون

إيران تعدم مسؤولاً سابقًا بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا"

14 يناير 2023 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...
المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري

نفّذت إيران، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام في حق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري بتهمة "التجسس لصالح المخابرات البريطانية".

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، في بيان، أن أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، أُعدم بتهمتي "الفساد في الأرض"، و"تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد".

وأضاف البيان:" إن المسؤول الكبير السابق قام بالتجسس لصالح وكالة المخابرات البريطانية "MI6" مقابل مبالغ بالعملات الصعبة".

وتلقّى أكبري مبالغ مالية تقدر بمليون و805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني، و50 ألف دولار أمريكي باعتباره أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني MI6، بحسب المصدر نفسه.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن أكبري قام على مدى سنوات طويلة بالعمل ضد الأمن القومي للبلاد، والتجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية، وعقد عددًا كبيرًا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة، حسب البيان نفسه.

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#بريطانيا #تجسس #ايران #علي رضا أكبري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة