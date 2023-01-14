إيران تعدم مسؤولاً سابقًا بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا"

نفّذت إيران، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام في حق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري بتهمة "التجسس لصالح المخابرات البريطانية".

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، في بيان، أن أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، أُعدم بتهمتي "الفساد في الأرض"، و"تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد".

وأضاف البيان:" إن المسؤول الكبير السابق قام بالتجسس لصالح وكالة المخابرات البريطانية "MI6" مقابل مبالغ بالعملات الصعبة".

وتلقّى أكبري مبالغ مالية تقدر بمليون و805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني، و50 ألف دولار أمريكي باعتباره أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني MI6، بحسب المصدر نفسه.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن أكبري قام على مدى سنوات طويلة بالعمل ضد الأمن القومي للبلاد، والتجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية، وعقد عددًا كبيرًا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة، حسب البيان نفسه.

المصدر / وكالات