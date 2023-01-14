مجموعة من الوظائف الشاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:

أولاً : وظيفة مدرب مشغل الآلات الكهربائية/

متطلبات مدرب مساق مشغل الآت كهربائية

1- القدرة على التعامل مع محركات التيار المستمر وتحديد الاعطال وحل المشكلات وطرق التحكم الخاصة بها.

2- القدرة على التعامل مع محركات التيار المتردد 1 فاز وتحديد الاعطال وحل المشكلات وطرق التحكم الخاصة بها.

3- القدرة على التعامل مع محركات التيار المتردد 3 فاز وتحديد الاعطال وحل المشكلات وطرق التحكم الخاصة بها.

4- القدرة على لف المحركات بأنواعها.

الشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة:

1. أن يكون حاصل على شهادة في مجال ذو علاقة.

2. يفضل من لديه خبرة عملية في التدريب في احدى المؤسسات التعليمية أو الصناعية أو المهنية.

3. يفضل من يمتلك ورشة او مشغل خاص به.

4. القدرة على استخدام أجهزة ومعدات المشاغل ذات العلاقة.

5. القدرة على تنفيذ أفكار ذات علاقة، لجميع التخصصات ذات العلاقة.

6. يستطيع استخدام جهاز الحاسوب.

7. يتمتع بمرونة في اعطاء التدريبات حسب المواعيد المقدمة من القسم.

8. يوجد لديه مرونة في الوقت المناسب للتدريب، حسب جدول الطلبة.

ثانياً : وظيفة مدرس في مجال الذكاء الاصطناعي

تعلن عمادة الهندسة والنظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين بنظام الساعة وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد تخصصات الذكاء الاصطناعي - هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين في العمل الأكاديمي والتدريس لطلبة البكالوريوس.

- أن يكون لديه خبره في لغات برمجة الذكاء الاصطناعي.

- يفضل من له خبرة قوية في الرياضيات والجبر الخطي.

- يفضل من لديه خبره في لغة البايثون أو لغة R.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغاً للتدريس.

ثالثاً: وظيفة مدرس علاج طبيعي

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة قسم علوم التأهيل عن حاجته لمدرس علاج طبيعي وفقاً للشروط التالية:

حاصل/ة على درجة البكالوريوس في اختصاص العلاج الطبيعي بمعدل تراكمي لا يقل عن (75%) من جامعة معترف بها.

خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات.

يفضل الخبرة الأكاديمية.

مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.

رابعاً: وظيفة مدرسة علاج نطق وسمعيات

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة قسم علوم التأهيل عن حاجته لمدرسة علاج نطق وسمعيات وفقاً للشروط التالية:

حاصلة على درجة البكالوريوس في علاج النطق والسمعيات بمعدل تراكمي لا يقل عن (75%) من جامعة معترف بها.

يفضل الخبرة المهنية.

مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.

خامساً : وظيفة مدرب سلامة مهنية

تعلن عمادة الدبلوم المهني والتعليم المستمر عن حاجتها لوظيفة "مدرب سلامة مهنية وادارة ورش" في قسم الدبلوم المهني، وذلك للقيام بالمهام الآتية:

1. تعريف المتدربين بالسلامة والصحة المهنية وفقا لمعايير الـ OSHA

2. تعريف المتدربين بوسائل السلامة المهنية وأسس منع الحوادث والنتائج الاقتصادية المترتبة عليها.

3. تعريف المتدربين بأسس إدارة الورش.

4. تعريف المتدربين بتدابير السلامة الصناعية وتنمية وعي العاملين بالشركات الصناعية.

5. اكساب المتدربين مهارات القرن الواحد والعشرين خلال التدريب.

الشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة:

1. أن يكون حاصل على شهادة هندسة مدني أو أي مجال ذو علاقة.

2. لديه معرفة بالسلامة والصحة المهنية وفقا لمعايير الـ OSHA

3. لديه معرفة بوسائل تطبيق برنامج الصحة والسلامة المهنية وأسس منع الحوادث.

4. لديه معرفة بإدارة الورش الصناعية وفق رؤية مهارات القرن الـ 21.

5. لديه قدرة عالية باستخدام جهاز الحاسوب.

6. لديه معرفة بأساليب التدريب الحديثة المعتمدة مثل على WPL و CTA

سادساً: وظيفة مدرب فني خراطة ولحام

تعلن عمادة الدبلوم المهني والتعليم المستمر عن حاجتها لوظيفة "مدرب فني خراطة ولحام" في قسم الدبلوم المهني، وذلك للقيام بالمهام الآتية:

1. تحضير وإعداد التمارين والرسومات اللازمة لمساق المشغل.

2. تدريب الطلبة على استخدام آلات ومعدات المشغل.

3. تقييم ومتابعة عمل الطلاب في الجزء العملي من المساق المشاغل والتنسيق مع منسق البرنامج.

4. تصنيع وإعداد نماذج خاصة تستخدم في المجال التخصصي (حوامل مرايا شمسية، وأجهزة الطاقة الشمسية).

5. المساعدة في جرد دوري للمعدات والأجهزة الموجودة في المشغل والاحتفاظ بسجلات العهد.

6. مساعدة الطلبة في مشاريع المساقات ذات العلاقة.

7. تحضير قائمة بالمشتريات اللازمة للمشاغل.

8. الحفاظ على السلامة العامة في المشغل.

الشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة:

1. أن يكون حاصل على شهادة الدبلوم المهني في الخراطة واللحام، أو أي مجال ذو علاقة.

2. يفضل من لديه خبرة عملية في التدريب في احدى المؤسسات التعليمية أو الصناعية.

3. يفضل من يمتلك ورشة او مشغل خاص به.

4. القدرة على استخدام أجهزة ومعدات المشاغل ذات العلاقة.

5. القدرة على تنفيذ أفكار مشاريع التخرج لجميع التخصصات ذات العلاقة.

6. يستطيع استخدام جهاز الحاسوب.

7. يتمتع بمرونة في اعطاء التدريبات حسب المواعيد المقدمة من القسم.

سابعاً: وظيفة مدرب عملي تخدير وانعاش

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرب عملي تخدير وإنعاش وفقاً للشروط التالية:

- حاصل/ة على درجة البكالوريوس في التخدير والانعاش بتقدير جيد جداً (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.

- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.

طريقة التسجيل:

- على من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بالتسجيل للوظائف السابقة تعبئة طلب الوظيفة على موقع الكلية من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- آخر موعد لتقديم الطلبات للوظائف أعلاه على النحو التالي:

- مدرب مشغل الآلات الكهربائية : 18/01/2023

- مدرس في مجال الذكاء الاصطناعي : 18/01/2023

- مدرس علاج طبيعي : 16/01/2023

- مدرسة علاج نطق وسمعيات : 16/01/2023

- مدرب سلامة مهنية : 21/01/2023

- إعلان شاغر مدرب فني خراطة ولحام : 21/01/2023

- مدرب عملي تخدير وانعاش: 16/01/2023