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خلال  الأسبوع الماضي

الداخلية: 11597 مغادراً و11920 وافداً عبر حاجز بيت حانون

14 يناير 2023 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (8-13 يناير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11597 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11920 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزّعوا إلى 11439 مواطناً و81 أجنبياً، و77 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزّعت بين 11771 مواطناً، و98 أجنبياً، و47 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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