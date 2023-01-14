5820 إخطارًا بهدم وإزالة مبانٍٍ ومنشآت منذ العام 2015

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "سلّمت 5820 غخطاراً منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية".

وأفادت الهيئة، في بيان صحفي، بأن "معظم هذه الإخطارات تركّزت في محافظة الخليل 1584 إخطارًا، تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطارًا، ثم محافظة رام الله بـ704 إخطارات".

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بدوره، قال رئيس الهيئة مؤيد شعبان: إن "سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدًا في المناطق المصنفة (ج) التي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية".

وأضاف: إن "العام الماضي سجّل رقمًا قياسيًّا في عدد الإخطارات المقدّمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1220 إخطارا"، مشيراً إلى وجود ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2021 ما مجموعه 875، في مقابل 736 للعام 2020.

وبيّن أن الإخطارات تركّزت في محافظتي الخليل 400 إخطار، ومحافظة بيت لحم بـ225 إخطارًا، في حين توزّعت ما تبقى من الإخطارات في محافظات رام الله، وسلفيت، وأريحا، بأكثر من 100 إخطار لكل منها.

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وذكر أن التصاعد الخطير حاليًّا في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم.

وحذّر شعبان من مخططات دولة الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى إلى تكثيف الحصار، وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، وتحديدًا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين