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قاسم: جنين تواصل مقاومتها الباسلة وقتالها ضد الاحتلال

14 يناير 2023 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن مدينة جنين، تواصل مقاومتها الباسلة وقتالها ضد الاحتلال، وتقدّم فلذات أكبادها ضريبة لحرية شعبنا.

وزفّ قاسم في تصريح صحفي، صباح اليوم السبت، لشعبنا وأمتنا شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم لينضمّوا إلى قافلة العز والفخار من شهداء ثورة شعبنا المجيدة.

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وشدّد على أن الملحمة الخالدة التي تقدّمها جنين مع كل مدن شعبنا الفلسطيني، هي وقود النصر والتحرير، وستبقى شاهدة على قدرة شعبنا على التضحية والفداء، ونموذج صلابة الإرادة التي ترفض الانكسار.

واستُشهد، فجر اليوم السبت، شابّان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية، وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلنت مصادر طبّية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، عن استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عامًا)، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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