سرطان القولون.. تفاصيل الفرق بينه وأعراض القولون العصبي

ما هو سرطان القولون؟

سرطان القولون هو نمو لخلايا سرطانية في القولون، وهو الأنبوب الطويل الذي يساعد في نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم.

يتطور سرطان القولون من بعض الأورام الحميدة أو ما تسمى البوليبات (Colon Polyps) في البطانة الداخلية للقولون. ويخضع مقدمو الرعاية الصحية لاختبارات فحص تكتشف البوليبات المحتملة التسرطن قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية.

وقد ينتشر سرطان القولون الذي لم يُكتشف أو يعالج إلى مناطق أخرى من الجسم. وبفضل اختبارات الفحص والعلاج المبكر وأنواع العلاج الجديدة، يموت عدد أقل من الناس بسبب سرطان القولون، وفقا لكليفلاند كلينيك.

ما أعراض بداية سرطان القولون؟

قد لا تظهر أي أعراض لسرطان القولون، وخاصة في مراحله الأولى، لذا فإن الفحوص تكون فعالة في إيجاد اللحميات والكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم. فلو كنت فوق سن 50 عاما، فإنه ينصح بإجراء فحوص دورية للكشف عن سرطان القولون، وذلك وفقا لمركز الحسين للسرطان في الأردن.

أعراض سرطان القولون

يمكن أن تصاب بسرطان القولون من دون ظهور أعراض. إذا كانت لديك أعراض، فقد لا تكون متأكدا إذا كانت التغييرات في جسمك هي علامات على الإصابة بسرطان القولون، وذلك لأن بعض أعراض سرطان القولون تشبه أعراض الحالات الأقل خطورة، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك.

وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:

دم في البراز

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا لاحظت وجود دم في المرحاض بعد التبرز أو بعد المسح، أو إذا كان البراز يبدو داكنا أو أحمر فاتحا. من المهم أن تتذكر أن الدم في البراز لا يعني أنك مصاب بسرطان القولون، فقد تؤدي أشياء أخرى -مثل البواسير أو تناول البنجر- إلى تغيير مظهر البراز. ولكن من الأفضل دائما مراجعة مقدم الرعاية الصحية في أي وقت تلاحظ فيه وجود دم في البراز.

التغيرات المستمرة في عادات الأمعاء (كيف تتغوط؟)

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من إمساك و/أو إسهال مستمر، أو إذا كنت تشعر بأنك لا تزال بحاجة إلى التبرز بعد الذهاب إلى الحمام.

ألم البطن

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من ألم في البطن من دون سبب معروف، فهذا لا يختفي أو يؤلم كثيرا. قد تسبّب العديد من الأشياء ألما في البطن، ولكن من الأفضل دائما مراجعة مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من آلام غير عادية أو متكررة في البطن.

انتفاخ المعدة

مثل آلام البطن، هناك العديد من الأشياء التي قد تجعلك تشعر بالانتفاخ. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا استمر انتفاخ بطنك أكثر من أسبوع، أو ساءت حالته أو إذا ظهرت عليك أعراض أخرى مثل القيء أو الدم في البراز أو داخله.

فقدان الوزن غير المبرر

هو انخفاض ملحوظ في وزن جسمك عندما لا تحاول إنقاصه.

التقيؤ

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تتقيأ على نحو دوري من دون سبب معروف أو إذا كنت تتقيأ كثيرا خلال 24 ساعة.

التعب والشعور بضيق التنفس

هذه أعراض لفقر الدم، وقد يكون فقر الدم علامة على الإصابة بسرطان القولون.

كم سنة يعيش مريض سرطان القولون؟

بالنسبة لسرطان القولون، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة 5 سنوات للأشخاص 64% بشكل عام.

إذا تم تشخيص السرطان في مرحلة موضعية، فإن معدل البقاء على قيد الحياة هو 91%.

وإذا انتشر السرطان إلى الأنسجة أو الأعضاء المحيطة و/أو العقد اللمفاوية القريبة، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات هو 72%.

أما إذا انتشر سرطان القولون إلى أجزاء بعيدة من الجسم، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات يكون 14%، وذلك وفقا لموقع "كانسر دوت نت" التابع للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري.

هل يمكن الشفاء من سرطان القولون نهائيا؟

يعد سرطان القولون مرضا يمكن علاجه إلى حد كبير، وغالبا ما يكون قابلا للشفاء عندما يكون موضعيا في الأمعاء. والجراحة هي الشكل الأساسي للعلاج وتؤدي إلى الشفاء لدى 50% من المرضى، وذلك وفقا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة.

وتعد عودة المرض بعد الجراحة مشكلة كبيرة، وغالبا ما يكون السبب النهائي للوفاة.

موقع مجلة "فوكوس" الألمانية كتب أنه "يبدو واضحا للخبراء أن الجمع بين نظام غذائي غير صحي والسمنة وعدم ممارسة الرياضة في مرحلة الطفولة هي أرض خصبة للإصابة بسرطان القولون في سن مبكرة"

كيف يشعر مريض سرطان القولون؟

راجع فقرة أعراض سرطان القولون.

نسبة الشفاء من سرطان القولون

كما أسلفنا يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للأشخاص 64% بشكل عام.

الفرق بين أعراض سرطان القولون وأعراض القولون العصبي

قد يكون من الصعب تشخيص القولون العصبي؛ إنه ليس شيئا يمكن للطبيب رؤيته أو الشعور به أو اكتشافه تحت المجهر، وتظهر الأعراض وتختفي. وتتمثل الأعراض الرئيسة لمرض القولون العصبي في الإمساك أو الإسهال أو في مزيج من الاثنين، مصحوبا بألم في البطن.

قد يعاني الشخص المصاب بالقولون العصبي أيضا من عرض أو أكثر مما يلي:

انتفاخ البطن

مخاط في البراز

الشعور بأنك لم تنته من التبرز (أي إنه ما زال يوجد براز في الأمعاء بعد التبرز)

تراجع الأعراض بعد التبرز

بالمقابل، فإن الإسهال والإمساك وآلام البطن كلها أعراض لسرطان القولون، ومع ذلك هناك أعراض إضافية أكثر إثارة للقلق، مثل:

فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر

نزيف المستقيم

الدم في البراز

الإعياء

عدم الراحة أو الرغبة في التبرز عندما لا تكون هناك حاجة

الانتفاخ أو الشعور بالشبع باستمرار

التغير في الشهية

أعراض سرطان القولون عند النساء

راجع فقرة أعراض سرطان القولون.

هل سرطان القولون سريع الانتشار؟

بوجه عام، سرطانات القولون والمستقيم تميل إلى أن تكون بطيئة النمو، وتتضخم تدريجيا وتخترق جدار الأمعاء في النهاية. وعندما تنتشر، عادة ما يكون ذلك من خلال غزو الغدد اللمفاوية القريبة. وفي الواقع، قد تدخل الخلايا السرطانية إلى العقدة اللمفاوية حتى قبل أن يخترق الورم جدار الأمعاء، والمواقع الأكثر شيوعا للنقائل البعيدة هي الكبد والرئتين والدماغ، وفقا لموقع المؤسسة الوطنية للسرطان في أميركا.

علاج سرطان القولون

وفقا لمركز الحسين للسرطان، يمكن أن يتضمن علاج سرطان القولون الجراحة، والعلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، وعلاج الأضداد وحيدة النسيلة، ورعاية ما بعد العلاج.

وتعدّ الجراحة غير فعالة للمرضى في المراحل المتقدمة من سرطان القولون والذي قد انتشر، وفي هذه الحالة يلجأ الأطباء إلى الرعاية التلطيفية.

المصدر / الجزيرة- مواقع