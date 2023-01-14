دعوة للوحدات والفيصلي لإقامة مباراة في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

وجه الدكتور خالد وادية رئيس نادي غزة الرياضي، الدعوة لناديي الوحدات والفيصلي الأردنيين، للحضور إلى غزة وخوض مباراة ودية أمام فريق نادي غزة الرياضي.

وهنأ الوادية نادي الوحدات بحصوله على لقب كأس الأردن، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى المجمع الرياضي للنادي في عمان.

وكان في استقباله رئيس الهيئة الإدارية د.بشار حوامدة وأمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة زياد شلباية.



وحمل الدكتور الوادية خلال زيارته رسائل التهنئة لأسرة وجماهير نادي الوحدات لما حققه من إنجازات مؤخراً، في الوقت الذي عرج به على الدور الكبير الذي لنادي الوحدات على الصعيد الرياضي والثقافي والاجتماعي.

وتطرق الوادية في حديثه إلى استعداد نادي غزة الرياضي لتقديم لاعبين، لخوض اختبارات في نادي الوحدات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في سبيل توطيد أواصر العلاقات التي تربط الوحدات ونادي غزة الرياضي.

من جانبه رحب حوامدة برئيس نادي غزة الرياضي معتبرا أن العلاقة التاريخية التي تربط الوحدات والأندية الفلسطينية تعتبر ضمن سياسة النادي في سبيل خدمة هذه الأندية التي ترتبط بوحدة الدم بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

وكشف بشار حوامدة في حديثه إلى أن ابناء قطاع غزة يعتبرون عنصر اصيل في مكنونة نادي الوحدات الرياضية، في الوقت الذي تمنى به حوامدة إيجاد آلية تعاونية من قبل الاتحاد الفلسطيني والأردني مستقبلا باعتبار اللاعب الفلسطيني في المنافسات المحلية لاعب محلي وليس محترف، كما هو معمول به في فلسطين والسعودية ومصر، وهو ما أكد عليه وادية بنقله على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي خلال الاجتماع القادم.

كما واستقبل مجلس إدارة النادي الفيصلي الدكتور خالد الوادية بمقر النادي، حيث رحب أعضاء مجلس الإدارة بالضيف العزيز وعبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة العزيزة و إستمع الضيف إلى إيجاز عن تاريخ زعيم الكرة الأردنية.

بدوره أكد الوادية إعتزازه وفخره الكبيرين بزيارة هذا الصرح الكبير المعروف على المستوى العربي والآسيوي، وفي نهاية الزيارة قدم رئيس نادي غزة دعوة للنادي لزيارة مدينة غزة الفلسطينية التي يحظى الزعيم بشعبية كبيرة لدى أهلها.