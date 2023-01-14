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"النبريص" يتلقى عروض من أندية غزة

14 يناير 2023 . الساعة 01:36 بتوقيت القدس
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خالد النبريص
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف خالد النبريص لاعب النادي الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي النقاب، عن تلقيه عدة عروض من أندية في قطاع غزة، لكنه رفضها، بسبب عدم تفكيره بالعودة للعب في الدوري الممتاز حالياً.

وقال النبريص خلال حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أنه يتواجد في مسقط رأسه مدينة خانيونس حالياً، بعد ابتعاده عن تدريبات فريقه الإسماعيلي المصري، الذي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وطالب بفسخ تعاقده في حال لم يحصل على حقوقه المالية، مُشيراً إلى أنه لا يرغب بترك ناديه، لكن عليه  الالتزام بالعقد المبرم بينهما، أو فسخ التعاقد.

وأكد النبريص تواصل إدارة الدراويش معه بشكل يومي لحل الأزمة، لكنه يرفض جميع الحلول دون الحصول على مستحقاته، أو فسخ التعاقد من طرفه.

وأوضح النبريص، أنه تلقى عدة عروض من أندية (مصرية وأردنية وكويتية)، للتوقيع مع إحداها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يُذكر أن النبريص انتقل قبل عام لصفوف الإسماعيلي أحد أعرق الأندية المصرية، قادماً من نادي اتحاد خانيونس، ووقع على عقداً يمتد لـ4 مواسم، يحصل خلالها على مبلغ نصف مليون دولار.

وحصل النبريص، على هداف بطولة الدوري الممتاز قبل موسمين مع ناديه السابق اتحاد خانيونس كأصغر لاعب في تاريخ البطولة.

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#اتحاد خانيونس #الإسماعيلي #النبريص

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